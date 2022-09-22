الرئيس السيسى: يجب التحرك سريعًا لتنفيذ تعهدات المناخ وخفض الانبعاثات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 12:29 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا كقادة للعالم سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعهداتنا بالشراكة مع كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ: أعلم أنكم ستأتون إلى شرم الشيخ محملين بتطلعات وتوقعات شعوبنا جميعا.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: أثق في أننا كقادة للعالم سنرتفع إلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا ونضع هذه الرؤية موضع التنفيذ، موضحا أنه يجب التحرك سريعا وبشكل منسق لوضع تعهدات المناخ موضع التنفيذ لخفض الانبعاثات.