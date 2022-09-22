شكرى يشارك فى الاجتماع الوزارى لصيغة ميونخ حول عملية السلام بنيويورك

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، فى الاجتماع الوزارى لصيغة ميونخ حول عملية السلام المنعقد على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تتضمن مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، كما حضر الاجتماع كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الخارجية أكد على أهمية عقد اجتماع صيغة ميونخ فى هذا التوقيت بهدف إعادة تسليط الضوء على عملية السلام فى ضوء ما تشهده من جمود حالي، وأخذاً فى الاعتبار التطورات السياسية الدولية الحالية التى شتتت الانتباه عنها. وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع صدر عنه بيان مشترك تضمن التأكيد على ضرورة تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وفقاً لحل الدولتين واستئناف المفاوضات المباشرة والجادة بين الطرفين فى أقرب وقت ممكن، بجانب الحفاظ على الوضع الحالى للأماكن المقدسة فى مدينة القدس، فضلاً عن الإشادة بالدور المصرى الهام فى وقف التصعيد الأخير فى قطاع غزة.

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