رسائل الرئيس أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول حول تغير المناخ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ، إن تغير المناخ يظل التحدى الوجودى الأخطر الذى يواجه كوكبنا، مشيرا إلى أنه يجب الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار ومضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف.





ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول حول المناخ: وشدد الرئيس خلال كلمته على أنه يتطلع لاستقبال قادة العالمة فى قمة المناخ بشرم الشيخ، ويثق فى أن الاجتماع سيخرج برسالة قوية.

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