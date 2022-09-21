تضامن النواب: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يشجع الباحثين نحو الابتكار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:37 مساءً - أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن إطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية اليوم التي تم إعدادها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تساهم في تشجيع الباحثين نحو الابتكار في جميع المجالات.

وأضاف فتحي، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هذه الإستراتيجية تعكس حرص الدولة على حماية الملكية الفكرية ، وضمان حقوق أصحاب الاختراعات، كما أنها تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إلي أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على الاهتمام بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار وأولها إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مركزًا إقليميًا في البحث والابتكار.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية، المقام على هامش الاحتفالية، بصحبة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،"دارين تانغ"، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.