الرئيس السيسي: العالم يواجه أزمتى غذاء وطاقة غير مسبوقتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:37 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المجتمع الدولي يعلم تمام العلم حجم العبء الملقي على الدول النامية والأقل نموًا، متابعا: "نعلم حجم ما يتعين عليها مواجهته للوفاء بالتعهدات المناخية مع الاستمرار فى جهود التنمية والقضاء على الفقر".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ: "العالم يعانى من أزمتي غذاء وطاقة غير مسبوقتين.. وتتعهد الدول المتقدمة بالإسراع بوتيرة الالتزامات تجاه هذه الدولة".