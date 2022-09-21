التنمية المحلية: تحويل 377 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعى لتقليل الانبعاثات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:37 مساءً - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية أكد أن خطة الدولة المصرية تعمل على تحديث أسطول هيئتى النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية لتحويل الاتوبيسات التي تعمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعى لتخفيف الحمل البيئي وتقليل الانبعاثات وتقليل التلوث.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الأتوبيسات من الداخل أو الخارج لتوفير وسائل مواصلات نظيفة ولائقة بأهلنا في المحافظات، وفى القريب العاجل سيتم تحويل 377 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك 110 اتوبيس سيدخلون الخدمة خلال الفترة المقبلة منهم 70 أتوبيسا بالقاهرة الكبرى و40 بالإسكندرية بتكلفة 590 مليون جنيه.