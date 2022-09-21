الرئيس السيسى: يجب الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار وتعهد مضاعفة التمويل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:37 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعهداتنا من خلال رفع طموح وتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا تحت اتفاق باريس.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ: نتعهد بالإسراع من وتيرة تنفيذ التزاماتنا تجاه الدول الأقل نموا بتوفير تمويل المناخ لصالح خفض الانبعاثات والتكيف وبناء القدرة على التحمل

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: يجب الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار وتعهد مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف .