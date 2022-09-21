الرئيس السيسى: سندعم الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز عمل المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:37 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نتراجع كمجتمع دولي عن التزاماتنا في مواجهة تغير المناخ بصرف النظر عن أي ظرف عالمي أو خلاف سياسي.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ: سندعم الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز عمل المناخ بالشراكة مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية من المجتمع المدني والبنوك ومؤسسات التمويل.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: نعلم ما يتعين على الدول النامية والأقل نموا مواجهته للوفاء بتعهداتها المناخية في جهود التنمية والقضاء على الفقر في ظل أزمتي الغذاء والطاقة.