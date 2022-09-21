عاجل.. السيسى: تغير المناخ يظل التحدى الوجودى الأخطر الذى يواجه كوكبنا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس فى كلمة له أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ، أن تغير المناخ يظل التحدى الوجودى الأخطر الذى يواجه كوكبنا وتداعياته تزداد تفاقما يوما بعد يوم، مبينا أن هذه التحديات تمثل بلا شك أعباء إضافية على بلادنا النامية.

وأضاف: "ولعل ما شهدته دولة باكستان الصديقة مؤخرا من فيضانات، وما شهدته القارة الأوروبية والولايات المتحدة تعد نذيرا لما سيكون عليه مستقبل أبنائنا وأحفادنا".