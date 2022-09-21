عاجل.. الرئيس السيسى يدعو رؤساء الدول والحكومات إلى مؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، فى كلمته أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ بالأمم المتحدة: "نجتمع فى ظل أحداث تسببت فى أزمات سياسية وتحديات فى الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد طالت آثارها شتى أنحاء العالم، وأثق فى أننا كقادة للعالم سنرتفع إلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا ونضع هذه الرؤية موضع التنفيذ".
وتابع: نتعهد بالإسراع من وتيرة تنفيذ التزاماتنا تجاه الدول الأقل نموا بتوفير تمويل المناخ لصالح خفض الانبعاثات والتكيف وبناء القدرة على التحمل ونعلم ما يتعين على الدول النامية والأقل نموا مواجهته للوفاء بتعهداتها المناخية فى جهود التنمية والقضاء على الفقر فى ظل أزمتى الغذاء والطاقة ويجب الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار وتعهد مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف".
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