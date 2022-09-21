مايا مرسى: المرأة تمثل 43% من نسبة الباحثين فى مصر

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن عدد السيدات اللاتى شاركن فى تسجيل براءات الاختراع بلغن 131 سيدة و318 براءة اختراع سيدات ورجال معا. وأضافت مرسى، أن المرأة تمثل 43% من نسبة الباحثين فى مصر وهذه النسبة تتعدى النسب الدولية 33.3٪؜ حسب تقرير اليونسكو لعام 2021.

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