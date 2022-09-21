عاجل- السيسى: دعم مصر متواصل للجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز عمل المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، دعم مصر للجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز عمل المناخ بالشراكة مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية من المجتمع المدنى والبنوك ومؤسسات التمويل، متابعًا: "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعهداتنا من خلال رفع طموح وتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا تحت اتفاق باريس".





وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته فى الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ، والتى عرضتها قناة "إكسترا نيوز": "لن نتراجع كمجتمع دولى عن التزاماتنا فى مواجهة تغير المناخ بصرف النظر عن أى ظرف عالمى أو خلاف سياسى. ورحب الرئيس السيسى باستضافة قادة دول العالم خلال مؤتمر cop27 للمناخ بشرم الشيخ قائلا: " أتطلع لاستقبالكم فى قمة المناخ وأثق فى أن اجتماعنا سيخرج برسالة قوية تمهد الطريق لتحقيق نتائج ملموسة فى شرم الشيخ"، مشددًا على أن تغير المناخ يظل التحدى الوجودى الأخطر الذى يواجه كوكبنا وتداعياته تزداد تفاقما يوما بعد يوم، لافتًا إلى أن هذه التحديات تمثل أعباء إضافية على دولنا جميعا وخاصة الدول النامية.

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