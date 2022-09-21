الظهور الأول لـ محمد صلاح في معسكر المنتخب مع فيتوريا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:39 مساءً - خاض الدولى المصري محمد صلاح مرانه الأول في معسكر المنتخب المقام حاليا بالإسكندرية تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا.

وخاض المنتخب الوطنى بقيادة روى فيتوريا مرانه اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا يومى 23 و27 سبتمبر الجارى.

وبدأ وصول المحترفين يوم الأثنين الماضي بانضمام الثلاثي طارق حامد وحجازي وأحمد حسن كوكا وتوالى وصول محمد النني ومرموش وترزيجيه ومحمد صلاح لتكتمل الصفوف في مران اليوم والغد قبل مواجهة الجمعة.

وجاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح.

واختار في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.