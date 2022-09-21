رئيسا لمؤتمر COP27.. وزير الخارجية يشارك فى منتدى بلومبرج حول عمل المناخ

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، يوم الأربعاء، فى منتدى بلومبرج حول عمل المناخ والذى تنظمه مؤسسة بلومبرج الخيرية بالتزامن مع أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن المنتدى شهد مشاركة عدد من كبار المسئولين المعنيين بعمل المناخ فى مختلف الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسهم "مايكل بلومبرج" مؤسس مؤسسة بلومبرج الخيرية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحلول والطموحات المناخية، و"سايمون ستيل" السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وقد استعرض وزير الخارجية رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر حول سبل تعزيز عمل المناخ الدولى، أخذا فى الاعتبار التحديات الدولية القائمة ارتباطا بالتطورات الجيوسياسية الحالية والتى ألقت بظلالها على جهود تنفيذ تعهدات المناخ وخفض الانبعاثات، معربا عن تتطلع الرئاسة المصرية لـ COP27 إلى أن يبنى المؤتمر على ما تحقق من زخم خلال دوراته السابقة، وأن يمثل محطة هامة على صعيد تنفيذ تعهدات المناخ وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف فى مفاوضات المناخ.

كما أبرز وزير الخارجية رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر بضرورة استناد جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر على آخر ما توصلت إليه التقارير العلمية حول تغير المناخ، وتحقيق الانتقال العادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة على نحو يراعى الشواغل الاقتصادية للدول النامية، ومنها الدول الإفريقية، التى تعد الأقل اسهاما فى الانبعاثات.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته مبرزا تأكيد الوزير شكرى على أهمية الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص فى تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس على الأرض، وكذا أهمية تعزيز عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ.