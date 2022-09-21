الأزهر: الإسلام جاء بقيم السلام والرحمة والإخاء

جدة - نرمين السيد - قال الأزهر الشريف إن الإسلام جاء بقيم السلام والرحمة والتعايش والإخاء بين العالمين، حيث قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات: 13)، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "المسلمُ من سَلِمَ الناسُ من لسانِه ويدِه".





وأعرب الأزهر، فى بيان صحفى نشره على مواقع التواصل الاجتماعى، بمناسبة اليوم العالمى للسلام، والذى يوافق يوم 21 من سبتمبر كل عام - عن أملِه فى أن يُشكل اليوم العالمى للسلام فرصةً كى يقف العقلاءُ وصناعُ القرارِ فى العالم أمام ضمائرهم، وينهضوا بمسئولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة وآلام ضحايا الحروب والصراعات، وخاصة معاناة الشعب الفلسطينى الذى يتعرَّض للعديد من أشكال القهر والظلم، مطالبًا العالم بتحمل المسئولية الكاملة عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى الغاشم على أرض فلسطين المُباركة، ورد الحقوق إلى أصحابها ومُحاكمة المُحتل الغاصب على جرائمه ضد الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن الأزهر بقيادةِ الإمامِ الأكبرِ الدكتور أحمد الطَّيب، شيخِ الأزهرِ، قاد جهودًا عالميةً من أجل نشرِ ثقافةِ التسامحِ والتعايشِ المُشتركِ وتحقيقِ سلامٍ عادلٍ وشاملٍ للبشريَّةِ، مشيرا إلى عدد من أبرزِ هذه الجهودِ فى هذا الشأن، أبرزها مؤتمرُ الأزهرِ الشريفِ لمواجهةِ الإرهاب، بحضورِ كبارِ علماءِ المسلمينَ ورؤُساءِ الكنائسِ الشَّرقيةِ وبعضِ الطوائفِ الأخرى، والذى عقدَه الأزهرُ فى 3 ديسمبر 2014، والمؤتمرُ الدوليُّ "الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل "، الذى عقدَه الأزهرُ الشريفُ ومجلسُ حكماء المسلمينَ، فى الفترة من 28 فبراير إلى 1 مارس 2017، بمشاركةِ أكثرَ من 50 دولةً.

وتضمنت هذه الجهود "مؤتمر الأزهر العالمى للسلام" بحضُورِ عددٍ من القياداتِ الدينيةِ من أنحاءِ العالم، وفى مقدمتِهم البابا فرنسيسُ الثانى بابا الكنيسة الكاثوليكية فى يومى 27-28 إبريل 2017، و"وثيقة الأخوة الإنسانية " الوثيقةُ الأهمُّ فى التاريخ الإنسانى الحديث؛ التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والتى تؤكِّد قيم التعايش والتسامحِ والمحبةِ والإخاءِ، بعيدًا عن الحروبِ والنزاعاتِ والكراهية.