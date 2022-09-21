وزير خارجية بريطانيا لـ«شكرى»: مصر شهدت طفرة فى البنية التحتية والطرق

جدة - نرمين السيد - أشاد وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة بالطفرة التنموية التى شهدتها مصر قطاع البنية التحتية والطرق فى مصر خلال الفترة الأخيرة باعتبارها عنصر جذب هام للاستثمارات الخارجية إلى مصر.





جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح الشكرى، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفى تصريح للسفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن شكرى استهل اللقاء بتقديم واجب العزاء فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية، معربا عن خالص التمنيات لحكومة وشعب المملكة المتحدة فى عهد الملك شارلز الثالث. كما وجه وزير الخارجية التهنئة لنظيره البريطانى على توليه مهام منصبه متطلعا لاستمرار التعاون والدفع قدما بالعلاقات الثنائية مع الحكومة الجديدة.

ورحب الوزيران بما شهدته الفترة الأخيرة من تكثيف لآليات التشاور بين مصر وبريطانيا، حيث عقدت الجولة الأولى لمجلس المشاركة المصرى البريطانى فى يوليو الماضى، وتم تدشين اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

ومن ناحية أخرى، كشف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية حرص على التأكيد على اهتمام الحكومة المصرية بزيادة الاستثمارات البريطانية فى السوق المصرى، خاصة فى مجالات الطاقة والزراعة، مشجعا مؤسسات التمويل الحكومية البريطانية وعلى رأسها British International Investment (BII) على زيادة استثماراتها فى مصر.

وأشاد الوزير البريطانى بالطفرة التى شهدها قطاع البنية التحتية والطرق فى مصر خلال الفترة الأخيرة باعتبارها عنصر جذب هام للاستثمارات الخارجية إلى مصر.

وفى ذات السياق، تم الترحيب بالخطوات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة البريطانية لتشجيع تدفق السياح من بريطانيا إلى مصر، والتطلع لتعزيز التعاون فى مجال السياحة، مع تثمين الدور الإيجابى الذى لعبه الوزير "كليفرلى" بالدفع فى هذا الاتجاه إبان توليه منصب وزير الدولة للشرق الأوسط حتى أبريل الماضى.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بأن اللقاء تناول أيضا تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمى، حيث أكد شكرى على أهمية تقديم الدعم للدول النامية لاحتواء التداعيات السلبية لهذه الأزمة على سلاسل إمدادات الغذاء والطاقة.

وأطلع شكرى نظيره البريطانى على المستجدات التنظيمية والموضوعية لاستضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، معربا عن التطلع لمشاركة رئيس الوزراء البريطانى فى المؤتمر لتسليم الرئاسة إلى مصر.