يسرا ونيللى كريم ونجلاء بدر يخطفن الأنظار بإطلالاتهن فى مهرجان القاهرة للدراما

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 09:34 مساءً - حضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء فى مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، برئاسة الفنان القدير يحيي الفخرانى، وبمشاركة نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكى، يسرا، نيللى كريم، محمد ممدوح، أحمد داود، عفاف شعيب، ريهام عبد الغفور، منال سلامة، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، مايان السيد.

كما حضرت هلا رشدي، هاجر أحمد، محمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين، مصطفى أبو سريع، حسني شتا، كارولين عزمي، محسن محيي الدين.

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.