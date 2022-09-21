فادية عبد الغنى عن "القاهرة للدراما": خطوة تعيد لنا أمجاد الدراما المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 09:34 مساءً - قالت الفنانة فادية عبد الغني خلال افتتاح مهرجان القاهرة للدراما مع الإعلامية سالي شاهين إنها سعيدة جدا بالمهرجان، مضيفة:" منذ سنوات طويلة لم يقم مهرجان للتليفزيون وهذه خطوة رائعة تعيد لنا أمجاد الدراما المصرية وأتمنى أن تكون تقليدا سنويا، فعندما تقدم أعمالا وتقيم من خلال مهرجان فتكون بمثابة دفعة وتقدير لأعمالنا".

وعن دورها في فاتن أمل حربي قالت : العمل هو الذي جذبني بإنصافه المرأة المصرية لأنها هي الأم التي تربي وتخرج أجيالا للمجتمع، فالمسلسل كان يناقش قضايا كثيرة للمرأة ، وكان عملا مهما جدا .

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى: أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.