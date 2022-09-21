بطولات لا تنسى.. رحلة المشير طنطاوى فى القوات المسلحة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - استطاع المشير محمد حسين طنطاوى، الحفاظ على هيبة ومكانة القوات المسلحة عالميا، وكانت له مواقف وطنية نجح من خلالها فى الوصول بالوطن لبر الأمان بعدما تولى قيادة مصر بصفته رئيس الأعلى للقوات المسلحة فى 2011.





ويكشف الفيديوجراف بطولات لا تنسى للمشير طنطاوى فى القوات المسلحة. ولد المشير طنطاوى فى حى عابدين بالقاهرة عام 1935 وشارك فى 4 حروب 56 و67 والاستنزاف ونصر أكتوبر حصل على وسام التحرير وهو وسام مصرى أنشئ فى 1952 ومنح وسام ذكرى قيام الجمهورية وأنواط الجلاء والاستقلال والنصر وحصل على نوط تحرير سيناء والواجب العسكرى من الطبقة الثانية.

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