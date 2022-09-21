جدة - نرمين السيد - التقى السفير تامر كمال المليجى سفير جمهورية مصر العربية فى كوناكرى اليوم الأربعاء، مع Aly Seydouba Soumah وزير الطاقة والهيدروليك والمحروقات فى جمهورية غينيا، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات الطاقة والرى وإدارة الموارد المائية والتى تعد على رأس سلم اهتمامات الجانب الغينى خلال الفترة الحالية، حيث تسعى الدولة لتطوير بنيتها الأساسية باعتبارها أحد ركائز دفع عجلة التنمية.





وفى هذا الصدد أعرب الوزير الغينى عن تطلعه للمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه المقرر عقده خلال الفترة من 16-19 أكتوبر 2022. هذا، وقد أشاد وزير الطاقة والهيدروليك والمحروقات الغينى، خلال اللقاء، بالدعم الذى قدمته مصر لبلاده على مدار عقود طويلة فى مختلف المجالات عن طريق الدورات التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر فى مجالات الطاقة والرى وإدارة الموارد المائية، فى ضوء ما تتمتع به مصر من خبرات عريضة باعتبارها نموذج إفريقى متفرد فى هذه المجالات، فضلاً عن مساهمة شركات الإنشاءات المصرية فى تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية فى بلاده. من جانبه، أكد السفير تامر المليجى أن مصر لا تألو جهدًا فى دعم أشقائها فى إفريقيا ولاسيما فى غينيا فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع بين البلدين، وذلك إيمانًا منها بضرورة العمل على تعزيز العمل الإفريقى المشترك بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية للدول والشعوب الإفريقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر يلتقى وزير الطاقة والمحروقات فى غينيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.