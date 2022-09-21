كفر الشيخ: رفع 191 طن قمامة بالمراكز والمدن

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الأربعاء، أنه تم شن حملات نظافة رفع القمامة والمخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً عن كنس وشفط الأتربة من جانبى عدد من الطرق ورفع كفاءة وتسوية شوارع وميادين، بجميع المدن وقرى المراكز.





وأوضح المحافظ، فى بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء بالتنسيق والتعاون مع مسئولى ومشرفى قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلى وشفط الأتربة، وغيرها من المعدات. وأشار إلى أنه تم رفع إجمالى مخالفات تصل إلى حوالى 191 طنًا، بمراكز كفر الشيخ وقلين وفوه ومطوبس والرياض والحامول وبلطيم ومسير وسيدى غازى، وفوه، ودسوق، والبرلس، ومصيف بلطيم، وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية سواء عن طريق الجولات الميدانية أو تقارير رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من مدى توفير وتقديم الخدمات للمواطنين. ووجه نور الدين، بتوفير الإمكانات اللازمة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة بمراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات بصفة يومية، لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

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