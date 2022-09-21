رئيس "براءات الاختراع": استراتيجية الملكية الفكرية ذراع التنمية الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 08:31 مساءً - أكدت الدكتورة منى يحيى، رئيس مكتب براءات الاختراع، أن الملكية الفكرية فى مصر لها باع طويل ومصر تحترم حقوق الملكية الفكرية، موضحة أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية هي ذراع للتنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضحت الدكتورة منى يحيى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، أن الملكية الفكرية تتوارد مع جميع أوجه الانشطة الحياتية سواء حق مؤلف أو ابداع أو انتاج سينمائي أو اختراعات أو علامات تجارية، مؤكدة أن الدولة أولت الان اهتمام بإطلاق استراتيجية ولها شقين كبار.

وتابعت: "استراتيجية الملكية الفكرية هدفها الاول نشر الوعي للمجتمع المصري للاستفادة من صور الملكية الفكرية لإنتاج ابداعات تعود بمردود اقتصادي على الدولة وعلى المبدع نفسه"، موضحة أن أهداف الاستراتيجية هي حوكمة بيئة مؤسسية وأن يكون هناك بيئة تشريعية ملائمة تحمي الملكية الفكرية وتساعد على جذب الاستثمار وطمأنة المستثمرين.