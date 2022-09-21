النقل تعدل صلاحيات قيادات شركة مترو الأنفاق تمهيدا لطرحها فى البورصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 08:30 مساءً - عدلت وزارة النقل المسميات الوظيفية والصلاحيات لقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول والثاني، حيث أصبح المهندس على الفضالى ، العضو المنتدب للشركة، والمهندس خالد صبره، رئيسآ لمجلس إدارة الشركة.

وبذلك تكون من صلاحيات المهندس خالد صبره، حضور كل الاجتماعات الخاصة بشركة مترو الأنفاق، ويتولى "الفضالي" ، إدارة وتشغيل وصيانة الشركة المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، «المرج الجديدة - حلوان»، و«شبرا الخيمة - المنيب».

وأكد أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أن سبب ذلك تمهيدا لطرح شركة المترو فى البورصة فى إطار توجيهات القيادة السياسية.