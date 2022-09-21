وزير النقل يلتقى عددا من رؤساء الشركات العالمية على هامش زيارته لألمانيا

جدة - نرمين السيد - التقى وزير النقل المهندس كامل الوزير، على هامش زيارته لألمانيا مع رئيس مجلس إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية هبة فارس، وذلك لمتابعة الموقف التشغيلى والصيانة لكل من الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى الخفيف LRT واللذان يديرهما RATP فى مصر.





وأكد وزير النقل ضرورة العمل بشكل دورى لتقديم أعلى مستويات الخدمات لجمهور الركاب، خاصة مع الإمكانات الفنية والإدارية والتشغيلية الكبيرة لشركة RATP الفرنسية، والتى مكنتها من إدارة خطوط المترو فى عدد من دول العالم. بدورها، أكدت رئيس مجلس إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، أن تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من أولويات الشركة، والتى قامت بالدفع بمجموعة من أفضل خبرائها فى مجال الإدارة والتشغيل لإدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائى الخفيف، بما يحقق أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب. كما التقى الوزير كل من رؤساء شركتى "الستوم" الفرنسية و"هيونداى روتم" الكورية الجنوبية، لمناقشة مشروعات توريد الوحدات المتحركة لمترو الأنفاق، وكذلك مشروعات تطوير نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية، كما التقى مع رئيس شركة "سكودا" التشيكية للوحدات المتحركة والمتخصصة فى مجال إنتاج الترام وصيانة الوحدات المتحركة.

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