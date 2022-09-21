المصري يوقع عقدًا للرعاية مع شركة بريزنتيشن لأربعة مواسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 07:30 مساءً - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع شركة بريزنتيشن سبورتس، والذي ستحصل بموجبه الشركة على حقوق رعاية النادي المصري لمدة أربعة مواسم مقبلة تبدأ الموسم المقبل 2023/2022 وتنتهي بنهاية موسم 2026/2025.

جاءت تلك الخطوة عقب قيام الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي بالاجتماع مع السيد / سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن بحضور الأستاذ ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري وعدد من مسئولي شركة بريزنتيشن ، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة كافة بنود التعاقد الذي تضمن من خلاله إدارة النادي المصري تحقيق عائد مادي ضخم يسهم في توفير جزء من المتطلبات المادية المتزايدة للنادي خلال السنوات المقبلة

من جهته أشاد الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري بمجهودات شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للنادي المصري بصفة خاصة والكرة المصرية بصفة عامة على مدار السنوات الأخيرة.