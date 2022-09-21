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جاريدو يوقع عقود تدريب الاسماعيلى لمدة موسمين.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 07:30 مساءً - أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، إجراءات التعاقد مع الأسبانى خوان كارلوس جاريدو لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قابلة للزيادة موسم إضافى بجانب جهازه المعاون الذى ضم مدرباً مساعداً ومخططاً للأحمال.

 

جاريدو

شهد مراسم التوقيع حضور المهندس يحيى الكومى رئيس النادى و أعضاء مجلس الإدارة بالقلعة الصفراء بالكامل.

جاريدو يوقع

ويحمل المدرب البرتغالى سيرة مميزة على الصعيد التدريبى فقد تولى تدريب نادى فياريال الاسبانى عام 2001 وقادهم للصعود للدور نصف النهائى بالدورى الأوروبى قبل أن يتأهل فى الموسم التالى لبطولة دورى الأبطال، كما تولى تدريب أندية كلوب بروج البلجيكى قبل أن يعود للدورى الأسبانى وقيادة فريق ريال بيتيس ثم انتقل بعدها لتدريب الأهلى عام 2014 ثم الإتفاق السعودى أعقبها الانتقال لتدريب الرجاء البيضاوى المغربى قبل أن يقود العين الإماراتى والوداد المغربى والنجم الساحلى التونسى وكان آخر تجاربه بدورى القسم الثانى فى أسبانيا.توقيع جاريدو

 

توقيع العقود

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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