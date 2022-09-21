التضامن تستعرض مبادرة «بر أمان» بورشة الحماية الاجتماعية للصيادين بإيطاليا

جدة - نرمين السيد - تشارك وزارة التضامن الاجتماعى فى ورشة عمل تنظمها هيئة مصايد البحر المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، والمعهد الزراعى الدولى، حول مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين فى المصايد الصغيرة بمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأدرياتيكى بإيطاليا.





وتشارك 6 دول فى الورشة وهى "مصر- تونس- الجزائر-المغرب- لبنان- ألبانيا"، وتمثل مصر الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكة الحماية والأمان الاجتماعى، ومسئولى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وسيتم على مدار الورشة استعراض برامج الحماية الاجتماعية بمنطقة البحر المتوسط والمظلة التشريعية لتنظيم المصايد الصغيرة فى منطقة البحرين الأبيض المتوسط والأسود، وخطة العمل الإقليمية للمصايد الصغيرة خلال العشر سنوات المقبلة، لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وتلعب المصايد الصغيرة دورا حيويا فى قطاع الصيد فى المنطقة، حيث يمثل نحو 84٪؜ من أسطول الصيد، ويعمل به نحو 62٪؜ من إجمالى القوى العاملة على متن سفن الصيد و44٪؜ من الإنتاج السمكى.

وسيتم خلال الورشة استعراض دور الحماية الاجتماعية فى دعم صغار الصيادين للاستجابة للأزمات والصدمات الاقتصادية والطبيعية والتغيرات المناخية والاجتماعية التى قد يتعرض لها عمال الصيد فى منطقة الشرق الأوسط، وتحديد فجوات الحماية الاجتماعية والاحتياجات المستقبلية وآليات تعزيز برامج الحماية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وعلى الأخص الخاصة بالاقتصاد الأزرق.

وتأتى ورشة العمل فى إطار مشروع هيئة مصايد البحر المتوسط لإنشاء قاعدة بيانات حول برامج الحماية الاجتماعية فى المنطقة، وإعداد التقرير الأول عن برامج الحماية الاجتماعية لصغار الصيادين فى المنطقة.

وتأتى مشاركة وزارة التضامن فى إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة فى وقت الأزمات والكوارث، ومنها عمال الصيد بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كما سيتم خلال ورشة العمل عرض منظومة الحماية الاجتماعية لعمال الصيد، خاصة عرض التجربة المصرية لرعاية صغار الصيادين والممثلة فى المبادرة الرئاسية "بر أمان" لدعم وحماية صغار الصيادين فى البحيرات الداخلية ونهر النيل.

واستهدفت الحملة تقديم مساعدات لنحو 42 ألف صياد وبناء قاعدة بيانات شاملة عن اوضاعهم، ومد الحماية التأمينية والرعاية الصحية لهم، إلى جانب توزيع مستلزمات صيد وشباك لتوفير الأمان لهم وأسرهم من مخاطر المهنة.