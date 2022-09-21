«شكرى» يشارك فى اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة حول تغير المناخ بالأمم المتحدة

وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية حرص فى كلمته خلال الاجتماع على نقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى شقيقه الرئيس الكينى على تولى مهام منسق هذه اللجنة التى تعول القارة عليها لتعزيز العمل الإفريقى حول تغير المناخ.
واستعرض شكرى، المحددات التى تستند إليها رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، موضحا أن المؤتمر يعقد على أرض إفريقية وهو ما يتعين معه أن يعمل على معالجة الشواغل الإفريقية فى مجال المناخ، بما فى ذلك تنفيذ تعهدات المناخ والتحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر، بجانب التكيف مع تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عنه، فضلا عن توفير تمويل المناخ المناسب للدول النامية وخاصة فى إفريقيا، كما أضاف أن مؤتمر COP27 سيتبنى نهجا شاملا يضمن الانخراط الفعال من جانب كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى، بما فى ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى استعراض شكرى لمختلف الفعاليات التى سيتضمنها المؤتمر على نحو يحقق التفاعل المطلوب مع كافة أطراف عمل المناخ ويسهم فى الوصول إلى النتائج المنشودة، مشيرا إلى قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ التى ستعقد يومى 7 و8 نوفمبر ويشارك بها العديد من الرؤساء والقادة حول العالم، بجانب الأيام الموضوعية التى ستتخلل المؤتمر وتركز على كافة أوجه وموضوعات تغير المناخ، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات التى تتناول عمل المناخ الدولى على كافة الأصعدة.
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