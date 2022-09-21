انطلاق مبادرة «اتحضر للأخضر» بمدارس بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلنت مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ مبادرة "اتحضر للأخضر" بمدارس التربية الخاصة والدمج التعليمى بالشيخ زويد تحت إشراف عدد من قيادات التربية الخاصة.





يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بالمبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحت رعاية محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة وتوجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم حمزة رضوان. وذكر بيان أصدرته الإدارة أن جميع مدارس التربية الخاصة والدمج التعليمى بشمال سيناء تشارك فى المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" ويشارك الطلاب والمسئولون وموجهو النشاط وعدد من المعلمين فى المبادرة بزراعة الأشجار ونشر الخضرة والتوسع فى الحدائق على مستوى المدارس بهدف الاهتمام بالبيئة واعتياد الطلاب على الاهتمام بالزراعة وزيادة المسطحات الخضراء ونظافة البيئة.

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