الكشف على 5437 مواطنًا خلال قافلة جامعة المنصورة بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمود محمد المليجى إنه تم الكشف على 5437 مواطنًا خلال قافلة (جسور الخير 15) الطبية اختتمت فعالياتها، اليوم الأربعاء، بمحافظة البحر الأحمر، والتى انطلقت السبت الماضى، وذلك تحت رعاية المحافظ عمرو حنفى.





وأضاف المليجى - فى بيان اليوم - أنه تم صرف العلاج لهم من صيدلية القافلة بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 16 عملية جراحية بمستشفى سفاجا المركزى، وكذلك تحويل 23 حالة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة. وأوضح أن القافلة نظمت عددًا من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من 900 طفل، حيث تم تنظيم ورش عمل للرسم الحر والتلوين وكيفية صناعة وتشكيل الصلصال الملون، وعمل تيجان للأطفال، وعرض مسرحية (العودة إلى المدرسة)، ومسرحية بعنوان (النظافة الشخصية)، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال. وثمن الجهود التى يبذلها جميع أعضاء القافلة لتحقيق أهدافها وتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالى، مؤكدًا استمرار جامعة المنصورة فى تقديم كُل ما تملك من كوادر وإمكانيات لخدمة مدن وقرى الجمهورية وخاصة الحدودية منها.

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