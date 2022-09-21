محافظ مطروح يدعم مبادرة «كرفان البيئة» لتوعية الشباب بأثر التغير المناخى

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الأربعاء، كرفان المناخ والبيئة الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونيسيف والأمم المتحدة ومديرية الشباب والرياضة بمطروح.
وقال شعيب إن كرفان المناخ والبيئة وصل مطروح ضمن جولاته بمحافظات الجمهورية واستعدادات مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ (Cop27) بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.
وأضاف أن الكرفان يعمل كقافلة توعوية من خلال الغاز ويقوده الشباب، ويستهدف توعية وتحفيز الشباب وتمكينهم من التفاعل الإيجابى مع قضايا البيئة والمناخ والنهوض بالثقافة البيئية والعمل المناخى للأجيال القادمة.
بدوره، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أن الكرفان يستهدف مطروح على مدار يومين، لتوعية 150 شابا من خلال لقاء شباب الكرفان مع شباب مطروح بمكتبه مصر العامة.
وزرع محافظ مطروح -خلال جولته- بزرع شجرة تين، وقامت دكتورة نسرين حمدى بزراعة شجرة عن وزارة الشباب والرياضة، كذلك تم مشاركة عدد من الأطفال بتلوين رسومات تعبر عن البيئة وأهمية الحفاظ عليها.
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