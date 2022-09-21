الإفراج عن 10 أسرى من 5 دول بعملية تبادل بين روسيا وأوكرانيا بوساطة سعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء الإفراج عن 10 أسرى من مواطنى المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا، فى إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، وذلك استمرارا لجهود ووساطة ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى تبنى المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة.





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