حسين زين يستقبل وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية السيد فيصل الشبول ، والوفد المرافق لسيادته .

حيث بحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الدولة لشئون الإعلام الأردنية فى مختلف مجالات العمل الإعلامي .

و أكد حسين زين ، على تفعيل التعاون مع الجانب الأردني بما يحقق مردود ايجابي على الجانب المهنى والاقتصادى معا ، ومؤكدا على ضرورة التنسيق الدائم مع الجانب الأردني فى التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث الهامة وأن هناك تعاون متواصل و مثمر مع الإعلام الأردني فى الانتاج البرامجي المشترك

كما أكد فيصل الشبول على أهمية التعاون الإعلامي مع هذا الصرح الإعلامى الكبير الذى يمتلك امكانيات وخبرات متميزة معربا عن تقديره الكبير للإعلام المصرى المهنى المتميز

كما تطابقت وجهات نظر الجانبان فى ضرورة تفعيل ادواتنا الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما للتصدى للشائعات والأكاذيب التى تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي