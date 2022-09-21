«شكرى» يشارك فى مناقشات غرفة التجارة الأمريكية حول تغير المناخ بنيويورك

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن شكرى حرص على استعراض رؤية وأولويات الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر COP27، حيث تسعى إلى تحقيق نتائج متوازنة على كافة أصعدة عمل المناخ الدولى ذات الأولوية، وخاصة قضايا التكيف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته وتوفير تمويل المناخ.
وأعرب عن تطلع مصر إلى أن يمثل مؤتمر COP27 محطة محورية على صعيد تنفيذ تعهدات المناخ، مشددا على ضرورة ألا تشتت التطورات الأخيرة على الساحة الدولية الاهتمام بمواجهة تغير المناخ.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الرئيس المعين لمؤتمر COP27 أبرز اقتناع مصر بأن نجاح عمل المناخ يعتمد على التعاون بين شتى الأطراف المعنية بما فى ذلك ممثلى القطاع الخاص، وإدراكها لأهمية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف عمل المناخ.
وأضاف أنه يقع على عاتق القطاع الخاص فى الدول النامية مسئولية خاصة من أجل مساعدة هذه الدول فى جهودها للانتقال نحو نماذج اقتصادية صديقة للبيئة من خلال الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر وتوفير الحلول التكنولوجية.
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