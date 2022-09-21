«شكرى» يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبى الأزمة العالمية والقضايا الإقليمية

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن اللقاء أعاد التأكيد على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى والتى تتشابك فى جميع مجالات التعاون، والنجاح الذى تحقق بانعقاد مجلس المشاركة الأخير بين مصر والاتحاد الأوروبى الذى شهد الإعلان عن وثيقة أولويات المشاركة باعتبارها إطارا طموحا جديدا للشراكة بين الجانبين خلال الأعوام القادمة.

وذكر أبوزيد، أن اللقاء تركز بشكل كبير على التشاور حول سبل احتواء أزمتى الغذاء والطاقة العالميتين، والتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبى لمصر للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة الغذاء، واستعراض الإمكانات التى تملكها مصر لتحقيق شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة، فى ضوء وضعيتها كمركز إقليمى لتداول وانتاج وتوزيع الطاقة سواء على مستوى الغاز المسال أو الهيدروجين الأخضر أو الربط الكهربائى.

وشدد وزير الخارجية على أهمية المضى قدما فى تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى إطار وثيقة المشاركة، ومواصلة الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبى حول العقبات التى تعيق تطوير التبادل التجارى بين الجانبين، وتأكيد أولوية مصر فى تعزيز نفاذية السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية من خلال الاستفادة المشتركة من عملية التحول الاستراتيجى الأوروبى لإنتاج السلع الحيوية إلى جواره المباشر، واستعداد ورغبة مصر فى تعزيز التعاون التنموى مع الاتحاد الأوروبى بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية طويلة الأجل مع الاتحاد الذى يمثل الشريك التجارى الرئيسى لمصر وأكبر مصدر للاستثمار فى مصر.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول أيضا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفى مقدمتها الأزمة الأوكرانية والأوضاع فى ليبيا وعدد من القضايا الأخرى التى حرص الجانبان على تبادل التقييم والرؤى بشأنها.

من ناحية أخرى، حرص وزير الخارجية خلال اللقاء، على إبراز الأولوية التى توليها مصر لقضايا التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من تداعياته السلبية، مبرزا جهود الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لضمان تحقيق النتائج المأمولة على مختلف هذه الأصعدة، معربا عن تطلعه لأن تنعكس الإرادة السياسية الإيجابية التى تعبر عنها مختلف دول الاتحاد الأوروبى على مستوى المفاوضات الفنية على نحو يعزز من الثقة بين مختلف الأطراف ويؤدى إلى نجاح مفاوضات المناخ.