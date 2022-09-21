مصر لا تنسى أبناءها المخلصين.. كيف كرمت الدولة المشير طنطاوى؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تحل اليوم الأربعاء الذكرى الأولى لوفاة المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، والذى نعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "لقد كان بطلا من أبطال مصر، تمكن من قيادتها للأمان.. رجل عظيم استطاع حماية مصر من السقوط فى فترة صعبة".





ويوضح الفيديوجراف التالى كيف كرمت الدولة المشير طنطاوى؟: وحرصت الدولة على تكريم المشير حسين طنطاوى، بإطلاق اسمه على قاعدة الهايكستب العسكرية، وانضمام الكراكة حسين طنطاوى لأسطول قناة السويس، ووضع تمثال له بدرة النيل بمحافظة أسوان ضمن الرموز الوطنية تكريما وتخليدا له.

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