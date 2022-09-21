محافظ القاهرة: لن يحرم طالب من الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات

جدة - نرمين السيد - وشهد علاء رشاد السكرتير العام، وإبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، أنه لن يسمح بحرمان طالب من الانتظام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أى طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددا على حسن معاملة الطلاب ومنع استخدام الضرب نهائيا بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز.

وطالب محافظ القاهرة بضرورة توفير الكتب المدرسية والتأكد من تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسى.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى حتى نهايته.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الاشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكدا على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أى فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلى أى أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين.

وأشار عبدالعال، إلى ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدنى بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أى عجز فى الأثاث المدرسى والمقاعد.

من جهته، نوه محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم إلى أن العاصمة يوجد بها 5660 مدرسة تضم 59713 فصلا، لاستيعاب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة.