سفير مصر فى كييف يلتقى وزير حماية البيئة والموارد الطبيعية الأوكرانى

تناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وأهمية مشاركة أوكرانيا فى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والدعوة الموجهة إلى الرئيس فلودومير زيلينسكى للمشاركة بالمؤتمر.
كما تناول السفير أيمن الجمال الرؤية المصرية حيال مؤتمر COP27 والقائمة على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وتوفير التمويل اللازم فى هذا الشأن.
وعرض السفير أيمن الجمال لعدد من المبادرات المصرية المقرر طرحها خلال أعمال القمة، وخاصة مبادرة التحول المستدام فى مجال الزراعة والغذاء، ومبادرة المدن المستدامة للأجيال القادمة، ومبادرة حياة كريمة.
وأعرب الوزير الأوكرانى عن اهتمام بلاده بالمشاركة فى COP27، مشيدا بالجهود المصرية المستمرة لضمان إنجاح القمة وتذليل الصعوبات أمام الدول المشاركة، ومؤكدا رغبة بلاده فى التعاون مع مصر والتشاور بشأن أفضل الممارسات والخبرات.
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