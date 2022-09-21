السفير المصري في جوبا يلتقي الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 05:31 مساءً - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان السيد/ بيتر لام بوث، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الحاكم بجنوب السودان، والسيد/ كوال أتيم، سكرتير الشؤون السياسية بالحركة، حيث تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين الدولتين.

وقد قدم السفير "عبد القادر" التهنئة لجنوب السودان على اتفاق أطراف اتفاق السلام بالإجماع على تمديد المرحلة الانتقالية وكذا تخريج الدفعة الأولى من القوات الموحدة، مؤكداً عزم مصر الاستمرار في دعم جنوب السودان نحو تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام المُنشط، والمضي قدماً نحو الاستقرار والنهوض بالبلاد.

كما أكد السفير "عبد القادر" على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية، وتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة الدعم المصري لجنوب السودان في المجالات المختلفة والتي تشمل التعليم والصحة والكهرباء والنقل والزراعة والموارد المائية والري.

ومن جانبه، أكد "بيتر لام بوث" على اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة مع جمهورية مصر العربية ومساندتها لجنوب السودان، مشيداً بما تقدمه مصر لبلاده في كافة المجالات.

كما تطرق للعلاقات التاريخية بين مصر والحركة خلال فترات ما قبل الاستقلال، وأهمية نقل خبرات التجربة السياسية المصرية لجنوب السودان في ضوء الترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات بنهاية المرحلة الانتقالية، وفي هذا السياق استعرض السفير المصري إمكانية التعاون من خلال "الأكاديمية الوطنية للتدريب" في مصر للمساهمة في إعداد الكوادر المؤهلة للعمل السياسي مستقبلاً في جنوب السودان.