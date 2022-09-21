مذكرة تفاهم بشأن برنامج تبادل سائقي القطارات بين سكك حديد مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 05:31 مساءً - الوزير : مذكرة التفاهم تشمل قيام شركة سكك حديد ألمانيا DB بتعيين سائقي القطارات في مصر بألمانيا وتدريبهم في مصر والمانيا وفقا للمعايير الالمانيه لمده 18 شهر وتوظيفهم بشكل دائم وتدريب مدربي سكك حديد مصر لمدة 9 أشهر في مصر والمانيا على قياده القطارات وفقا للمعايير الالمانيه

2. الإتفاق بين الجانبين علي بدء مشروع تجريبي بحوالي 20 سائق قطار و 5 مدربين

في ختام زيارته لألمانيا شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بشأن برنامج تبادل سائقي القطارات بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و شركة سكك حديد ألمانيا DB

حيث تشمل مذكرة التفاهم اتفاقية التعاون في تبادل الموظفين وتاهيل العمالة المهرة وفقا للمعايير والاساليب والثقافة الالمانية من اجل المنفعة المتبادلة وقيام شركة سكك حديد ألمانيا DB تعيين سائقي القطارات في مصر وتدريبهم في مصر والمانيا وفقا للمعايير الالمانيه لمده 18 شهر وتوظيفهم بشكل دائم بسبب نقص العمالة الماهرة في المانيا ، كما تعتزم سكك حديد مصر تزويد شركة سكك حديد ألمانيا DB سائقي القطارات الذين يستوفون المتطلبات اللازمة بالاضافة الى قيام شركة سكك حديد ألمانيا DB بتدريب مدربي سكك حديد مصر لمدة 9 أشهر في مصر والمانيا على تدرب قياده القطارات وفقا للمعايير الالمانيه ومنهجيات نقل المعرفه و ثقافه العمل الالمانيه و تم الإتفاق بين الجانبين علي بدء مشروع تجريبي بحوالي 20 سائق قطار و 5 مدربين في 1/10/2022 .

وأكد وزير النقل على اهمية مذكرة التفاهم الموقعة والتي تأتي في إطار مواصلة التطوير والاصلاح والتحديث لمنظومة السكك الحديدية بكل عناصرها وفي ضوء الاهتمام الكبير بالعنصر البشري في المنظومة حيث يعد العنصري البشري أحد اهم عوامل نجاحها وكذلك لزيادة جودة خدمات السكك الحديدية المصرية وكفاءتها وسلامتها. لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذا القطاع وخاصة مع تزايد عدد الركاب بالإضافة الى تقديم وسيلة نقل مستدامة وصديقة للبيئة.

جدير بالذكر أن شركة سكك حديد ألمانيا (DB) تعتبر واحدة من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال النقل ولها نطاق واسع من الخبرات والمرجعيات في جميع أنحاء العالم في هذا المجال الخاص بالخدمات الاستشارية وكذلك في مجال احتياجات التدريب والتعليم والتشغيل والصيانة حيث تعد من الشركات العالمية المتخصصة والمتقدمة في هذه المجال