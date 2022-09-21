السفير المصري لدى أوكرانيا يلتقى مع وزير حماية البيئة والموارد الطبيعية الأوكراني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 05:31 مساءً - التقى السفير أيمن الجمال، سفير جمهورية مصر العربية لدى أوكرانيا، وزير حماية البيئة والموارد الطبيعية الأوكراني Ruslan Sterilets، وذلك للتنسيق بشأن المشاركة الأوكرانية في الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

تناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وأهمية مشاركة أوكرانيا في الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والدعوة الموجهة إلى الرئيس فلودومير زيلينسكي للمشاركة بالمؤتمر. كما تناول السفير أيمن الجمال الرؤية المصرية حيال مؤتمر COP27 والقائمة على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وتوفير التمويل اللازم في هذا الشأن.

هذا، وعرض السفير أيمن الجمال لعدد من المبادرات المصرية المقرر طرحها خلال أعمال القمة، وخاصة مبادرة التحول المستدام في مجال الزراعة والغذاء، ومبادرة المدن المستدامة للأجيال القادمة، ومبادرة حياة كريمة، حيث أعرب الوزير الأوكراني عن اهتمام بلاده بالمشاركة في COP27، مشيداً بالجهود المصرية المستمرة لضمان إنجاح القمة وتذليل الصعوبات أمام الدول المشاركة، ومؤكداً رغبة بلاده في التعاون مع مصر والتشاور بشأن أفضل الممارسات والخبرات.