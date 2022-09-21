مدبولى يتابع مع وزير التموين موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية

وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرص الحكومة على المتابعة الدائمة لتوافر الأرصدة المختلفة من السلع الأساسية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر السلع الأساسية فى الأسواق.
وأشار الدكتور على المصيلحى إلى أن الرصيد الاستراتيجى من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتا إلى الدولة تمضى فى خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح، وفى مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادى لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.
كما عرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف توافر السلع المختلفة، موضحا أنه تم الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز، كما تتوافر كميات من السكر التموينى تكفى نحو 5.1 شهر.
وأضاف الوزير أن هناك رصيدا كافيا من الزيت بأنواعه يكفى 5.4 شهر، كما يتوافر رصيد من الدواجن المجمدة تكفى 6.2 شهر، ورصيد من اللحوم الحية يكفى 13.4 شهر، كما يوجد رصيد من المكرونة يكفى 5.4 شهر.السعودية تستعد لاستلام صواريخ باليستية من الصين ضمن برنامج “التمساح”
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