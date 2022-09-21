المشاركون فى «العمل العربى» يشكرون الرئيس السيسى لرعاية المؤتمر

جدة - نرمين السيد - بعث مؤتمر العمل العربى الذي انتهت فعالياته اليوم الأربعاء، بالقاهرة بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 21 دولة عربية، ببرقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعايته الكريمة للدورة 48 لمؤتمر العمل العربية الذى بدأت فعالياته يوم الأحد الماضى، وانتهت اليوم بجلسة ختامية وتوصيات، بمشاركة وفد مصر الثلاثى برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاته، الذى ألقى كلمة الرئيس فى الجلسة الافتتاحية.





وجاء نص البرقية كما يلى: "فخامة الرئيس.. عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.. بمناسبة اختتام أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربى، التى عقدت على أرض الكنانة – مصر العروبة، خلال الفترة من 18 – 25 سبتمبر 2022، بمشاركة وزراء العمل، ومنظمات أصحاب الاعمال، ورؤساء وأعضاء الاتحادات والنقابات العمالية فى الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية، والإقليمية، والدولية، ذات الصلة". وأضاف المشاركون فى البرقية "يشرفنا أن نرفع لفخامتكم، باسم الوفود المشاركة، أسمى آيات الاعتزاز والتقدير لتفضلكم بالرعاية الكريمة لأعمال مؤتمرنا، وتكليفكم حسن شحاته وزير القوى العاملة بافتتاح أعمالها، ونثمن عالياً كلمتكم التى أعربتم خلالها على أن مصر ستظل داعمة ومساندة لكافة قضايا الأمة العربية". وأوضحوا "وإنكم حريصون على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة، نشكركم على مشاعركم النبيلة التى استشعرناها من رسالتكم القيمة إلى المشاركين لدعم وتعزيز التضامن والعمل العربى المشترك.. ونسأل الله العلى القدير أن يحفظ مصر، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يسدد الله خطاكم فى كل ما يحقق للشعب المصرى التقدم والازدهار والرخاء.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

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