أبرز رسائل الرئيس السيسى لوزراء الإعلام العرب (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء إيمان مصر بأهمية الدور الاستراتيجى للإعلام فى مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية، من خلال تناول القضايا الوطنية وتعميق الوعى العام لدى الشعوب.

وفيما يلى أبرز رسائل الرئيس السيسى لوزراء الإعلام العرب:

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، خاصة ما يتعلق بالتوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية، فضلا عن الدور الحيوى للإعلام فى دعم الأمن القومى العربى وتعزيز بناء المؤسسات، وكذا ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربى.

وقد أعرب الحضور عن تثمينهم لعمق الطرح المقدم من السيد الرئيس وحكمته فى إدراك متطلبات بناء الدول، مؤكدين أن مواجهة التحديات بكافة صورها، لا يقع على عاتق الحكومات بمفردها، وإنما تشارك فيه أيضا المؤسسات الإعلامية، ومن ثم فعليها الالتزام بمعايير منضبطة وجادة، والتعبير عن أولويات سليمة، وتوعية الشعوب والمجتمعات بالأبعاد المختلفة للتحديات وكيفية مواجهتها، والتصدى للأكاذيب والشائعات.