عاجل- السيسى لوزراء الإعلام العرب: الكلمة أمانة ومسؤولية كبيرة أمام الشعوب

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء إيمان مصر بأهمية الدور الاستراتيجى للإعلام فى مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية، من خلال تناول القضايا الوطنية وتعميق الوعى العام لدى الشعوب.

وأشار الرئيس، إلى وحدة الشواغل والتحديات المشتركة التى تواجه العالم العربى، الأمر الذى يستدعى تحدث الإعلام العربى بلغة واحدة تساعد على مواجهة تلك التحديات، وطرح القضايا المختلفة بشكل عميق وموضوعى ومدعوم بالحقائق من أجل البناء الواقعى والصحيح للعقل الجمعى والوجدان العربى، مشددا على أن الكلمة من الإعلام أمانة ومسؤولية كبيرة أمام الشعوب.

وفيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية والتحريض الذى تتعرض له مختلف الشعوب العربية، شدد الرئيس على أن الهدم لم ولن يكون رسالة حضارية، وأن القيم الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والتدمير، لأن رسالة الدين هى البناء والتعمير والسلام والتنمية، الأمر الذى لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسى والمعنوى للشعوب، فى إطار مجال حضارى آمن.

من جانبهم؛ أعرب الوزراء، المشاركون فى الدورة العادية (52) لمجلس الوزراء الإعلام العرب المنعقدة حاليا بالقاهرة، عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مشيدين بالإنجازات الملموسة التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس على جميع الأصعدة، سياسيا وتنمويا واقتصاديا واجتماعيا، والتى تقدم نموذجا يحتذى به للأمة العربية فى التقدم والازدهار والرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الدور المقدر لمصر كمركز ثقل للحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربى بأكمله.

كما شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، خاصة ما يتعلق بالتوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية، فضلا عن الدور الحيوى للإعلام فى دعم الأمن القومى العربى وتعزيز بناء المؤسسات، وكذا ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربى.

وقد أعرب الحضور عن تثمينهم لعمق الطرح المقدم من السيد الرئيس وحكمة سيادته فى إدراك متطلبات بناء الدول، مؤكدين أن مواجهة التحديات بكافة صورها، لا يقع على عاتق الحكومات بمفردها، وإنما تشارك فيه أيضا المؤسسات الإعلامية، ومن ثم فعليها الالتزام بمعايير منضبطة وجادة، والتعبير عن أولويات سليمة، وتوعية الشعوب والمجتمعات بالأبعاد المختلفة للتحديات وكيفية مواجهتها، والتصدى للأكاذيب والشائعات.