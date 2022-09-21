الأرصاد تكشف حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على محافظات وأقاليم الجمهورية، خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من الخميس 22 حتى الثلاثاء 27 سبتمبر الجارى.





وحسبما نشرت الهيئة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، فإنه يسود غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على أقاليم الجمهورية وفق ما يلى: وتابعت أنه يسود انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية، ليسود طقس حار رطب نهار معتدل الحرارة ليلا.

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