الوزراء: منصة «كيانى» نجحت فى الوصول لـ 650 خدمة جديدة للشباب

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريرًا حول التدشين الرسمى للمنصة الوطنية للشباب "كيانى" وأهداف المنصة.





وأوضح وزير الشباب، أن منصة كيانى تُعد حلقة الوصل والتواصُل الفعال بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات، التى تقدم خدمات وفعاليات تفيد الشباب المصرى الذى يبحث عن خدمات واستشارات موثوق فيها؛ لخلق علاقة قوية وثقة بين الشباب والوزارات والهيئات المختلفة، من خلال محتوى ولغة سهلة ومُبتكرة لجذب فئة الشباب لذا، كان الهدف هو الوصول للشباب فى 27 محافظة، عبر الهواتف المحمولة، بطريقة تضمن الوصول بسلاسة وسهولة إلى كلِ شابٍ مصرى.

هذا، وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى أن تطبيق "كيانى" مُقسم إلى 4 أقسام، هى: "خدماتى" لتقديم الخدمات الرياضية والشبابية، وكذا الخدمات الحكومية، وخدمات منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية العاملة بمصر، و"مشاركاتى" لتقديم كل الفعاليات المصرية، والدورات التدريبية، وبرامج لريادة الأعمال وتمويل المشروعات، و"آرائى" لتقديم العديد من المقالات من الخبراء للشباب، ومن الشباب للشباب، وأخيرًا "موجهى" لتقديم جلسات توجيه للشباب ورواد الأعمال من جانب الخبراء.

وعرض الدكتور أشرف صبحى، فعاليات حفل التدشين الرسمى للمنصة يوم 10 سبتمبر 2022، والذى تم خلاله عرض أهداف المنصة، المتمثلة فى تنفيذ تطبيق بهوية بصرية مميزة بشكل مبتكر لجذب الشباب، ليتم من خلاله تقديم الآلاف من الخدمات والفعاليات من الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية.

وأفاد صبحى بأن فريق المحتوى أكَّد خلال الحفل أنه قد تم إجراء ورش عمل تدريبية لكافة الوزارات لشرح سياسة المحتوى، وتدريب مُمثلى الوزارات والهيئات على تقديم خدماتهم ضمن سياسة التطبيق، والعمل على تعديل ملاحظاتهم. هذا بالإضافة إلى إجراء تقييم داخلى وخارجى مستمر لتطوير سياسة المحتوى.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، كلمة الدكتور محمد عبد الدايم المدير التنفيذى للمنصة خلال الحفل، والتى أشار من خلالها إلى أنه تم عقد شراكات مع 32 وزارة بإجمالى أكثر من 100 هيئة حكومية وغير حكومية للوصول لكل شاب فى مصر، كما أنه تم الوصول لقرابة 650 خدمة وفعالية جديدة للشباب، وخلق قيمة حقيقية لنحو 70 مليون عميل مُستهدف من أكثر من 100 مؤسسة وهيئة حكومية وغير حكومية على جانب مُقدمى الخدمات.

هذا، وأكَّد وزير الشباب فى الاجتماع أنه بعد 48 ساعة فقط من إعلان التدشين الرسمى للمنصة، احتل تطبيق كيانى المركز الأول بين كل التطبيقات المجانية على App Store من حيث عدد التنزيلات وحجم الاستخدام.