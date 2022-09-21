محافظ الجيزة يوجه بفتح شارع لتسهيل تنقل المزارعين لأراضيهم بالواحات البحرية

جدة - نرمين السيد - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والجهات الخدمية بعقد لقاءات دورية مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم، وسرعة الاستجابة لها، وحلها والعمل على إزالة أى مشكلات قد تواجههم بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة.





تصريحات المحافظ، جاءت خلال لقاءه الدورى مع المواطنين، الذى يحرص على تنظيمه بشكل أسبوعى؛ لفتح قنوات اتصال مباشر بين المسؤولين والمواطنين للاستماع إلى الشكاوى التى تواجهم والعمل على حلها.

وشهد لقاء محافظ الجيزة، بحث شكوى مواطن من غلق الشارع الرئيسى بناحية حطية العيون بقرية القصر مما يعوق وصول المواطنين إلى مزارعهم.

ووجه راشد، رئيس مركز الواحات باتخاذ الإجراء اللازم، نحو فتح الشارع أمام حركة المواطنين وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالواحات البحرية.

كما كلف المحافظ، رئيس مركز الصف بسرعة الاستجابة لشكوى مواطن خلال الاجتماع بإزالة التعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بقرية الشوبك الشرقى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين إلى جانب تدعيم شبكة الإنارة بالقرية لتحسين حركة سير المواطنين.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز الصف، بإزالة حالتين بناء مخالف بمنطقة حوض السنطة والحاجر بعرب أبو ساعد، استجابة لشكوى المواطن خلال اللقاء.

كما شدد محافظ الجيزة، خلال اللقاء، على إزالة المظاهر السلبية كافة، التى من الممكن أن تمثل خطورة، بالإضافة إلى إزالة التعديات كافة، الموجودة على حرم الطريق العام، وأرصفة المشاة، وعدم السماح باستغلاله بأى شكل من الأشكال دون وجه حق.

وشملت الشكاوى التى تقدم بها المواطنون إلى إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، خلال أسبوع، وجرى حلها عدد 25 شكوى تنوعت ما بين وجود إشغالات وقاعات أفراح مخالفة ومخالفات بناء ومراكز صحية مخالفة وبروز للمحال التجارية وإدراج بمعاشات تكافل وكرامة، وجرى التعامل الفورى حيال الشكوى المقدمة من المواطنين وحلها.

اللقاء الذى عقده المحافظ مع المواطنين، جاء بحضور إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام ورؤساء مركز الصف والواحات البحرية ومدير إدارة خدمة المواطنين.