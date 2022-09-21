مجلس الوزراء يصدر 5 قرارات مهمة.. تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - وجاءت القرارات كالتالى:

1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة فولو تكستايل Volo Textile كشركة مساهمة مصرية، بموقعها الكائن على طريق الإسماعيلية الصحراوى، ناحية التل الكبير ـ بمحافظة الإسماعيلية، لمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة.

ومن المخطط أن يقام المصنع على مساحة اجمالية تُقدر بنحو 69215 م2، ويُساهم فى توفير فرص عمل تصل إلى 1010 فرص، بينها 1000 للمصريين، و 10 أجانب، ويستهدف المشروع إنتاج 8400 طن فى السنة الأولى، تصل إلى 10800 طن فى السنة الثانية، مع تحقيق نسبة مكون محلى تبلغ نحو 35% ونسبة تصدير 100%، بما يسهم فى تعزيز الصادرات المصرية بما ينعكس بالإيجاب على أداء مؤشرات التجارة الخارجية وتحقيق خطة الدولة للتواجد والمنافسة فى الأسواق العالمية.

2.وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة باسم شركة "سى اف سى للأعلاف والكيماويات" بالمنطقة الصناعية (هو) بمحافظة قنا.

ومن المخطط أن يقام المشروع على مساحة اجمالية قدرها 368118 م2 بهدف تصنيع الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية، ويستهدف نسبة مكون محلى 75%، ونسبة تصدير 80% إلى الخارج، ويسهم المشروع فى توفير فرص عمل لنحو 2500 عامل مصرى.

ويعتبر هذا المشروع أول مجمع صناعى لإنتاج الأعلاف فى إفريقيا والشرق الأوسط باستخدام أحدث معايير التكنولوجيا الألمانية، ويدعم سياسات الدولة فى تنمية محافظات الصعيد، كما يعزز صناعة الأعلاف التى تعد من أهم القطاعات الاستراتيجية فى مصر.

3.وافق مجلس الوزراء على ضم قطعة الأرض المجاورة للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمساحة 65186.77 م2 من أراضى شركة "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج"؛ للتوسع كامتداد للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، مع تغيير نشاط قطعة الأرض.

ويأتى ذلك فى ضوء ما يعكسه الموقف الحالى للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، من الإشغال الكامل للمساحات المتاحة للاستثمار، وضرورة توفير مساحات إضافية لتلبية طلبات المستثمرين التى وردت إلى الهيئة العامة للاستثمار، لإقامة مشروعات تصديرية بالمنطقة، تطلب توفير 55 ألف م2 لاقامة 11 مشروعاً باستثمارات 20 مليون دولار توفر 1500 فرصة عمل، بينها 7 مشروعات جديدة و 4 توسعات لمشروعات قائمة.

4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 5 لسنة 2011، فيما تضمنه من تخصيص مساحة 2901.1 فدان، لصالح إنشاء محطة صرف ديروط والمزرعة الخشبية التابعة لها، لتكون بمساحة 48.17 فدان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى، على أن تعود باقى المساحة وقدرها 2852.93 فدان إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

ويأتى التعديل بهدف الاكتفاء بمساحة محطة الصرف الصحى المزمع اقامتها والطريق المؤدى إليها دون تنفيذ الغابة الشجرية، ويتم تنفيذ المشروع فى إطار التوجه نحو المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى فى المشروعات الجديدة، لتحسين نوعية المياه، لاستخدامها فى أغراض الزراعة.

5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض بناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم لصالح المحافظة، وهما مساحة 15.9 فدان لاستخدامها فى إقامة منطقة حرة خاصة، ومساحة 22.6 فدان لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية واستثمارية مختلفة.

ويأتى ذلك فى ضوء الطلبات الاستثمارية الجادة المقدمة إلى المحافظة بواسطة شركات القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالفيوم.