وزير الإعلام العراقى يبدى شغفه بالحضارة المصرية: أثرت فى العالم بأسره

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الإعلام العراقى، الدكتور نبيل جاسم، عن شغفه الكبير بالحضارة المصرية، منوها بحرص بلاده على التعرف عن كثب على الثقافة والحضارة المصرية، التى أثرت إيجابا فى العالم بأسره.





جاء ذلك خلال زيارته على رأس وفد من هيئة الإعلام العربى التابع لجامعة الدول العربية، للمتحف القومى للحضارة المصرية، حيث استقبله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.

وأشاد الوزير العراقى، بما يضمه هذا المتحف من مجموعة فريدة من المومياوات الملكية والتى شاهد العالم أجمع عملية نقلها فى موكب مهيب من متحف التحرير لتستقر فى هذا الصرح العظيم.

من جانبه، رحب غنيم بالوفد العراقى وقدم لأعضائه شرحا تفصيليا عن المتحف وما يتميز به من مقتنيات أثرية فريدة، إلى جانب عبقرية الموقع والأهمية التاريخية للمنطقة المحيطة به على مر العصور المختلفة.

وشدد الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، على أن التراث المصرى والحضارى الذى يقدمه المتحف يعرض مدى عراقة الحضارة المصرية وثقافة مصر وهويتها، مشيراً إلى الدور الذى يقوم به المتحف لدعم أواصر الصداقة والتعاون بين المتحف وشعوب العالم.

وفى سياق متصل، استقبل الدكتور أحمد غنيم، وفدا رفيع المستوى من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو ) WIPO، على رأسه دارين تانج مدير المنظمة، وقدم لهم تعريفا بالمتحف ورسالته وأنشطته وفعالياته، والرؤية الاستراتيجية للترويج للمتحف لما يتمتع به من إمكانيات سياحية وكنوز أثرية لامثيل لها بهدف تعزيز القدرة التنافسية والاقتصادية للمتحف باعتباره أحد القطاعات السياحية التى تساهم فى زيادة معدلات النمو.

وأبدى أعضاء الوفد عن إعجابهم بالمتحف ومحتوياته الأثرية مؤكدين أن المتحف أصبح مزارا سياحيا عالميا يحرص الجميع على زيارته والاستمتاع به والتعرف على الحضارة المصرية العظيمة.